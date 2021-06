Tiener die vrijdag in Ukkel verdween, is gevonden

Brussel Curator verdedigt nieuwe tentoon­stel­ling Banksy: “Hij is niet tegen dit initiatief, maar hij verbiedt het ook niet”

12 juni Opnieuw strijkt de wereldvermaarde streetartist Banksy neer in Brussel met een expo waarvoor hij nooit toestemming gaf. Deze keer gaat het om de tentoonstelling ‘Banksy, genius or vandal?’, die eerder al verschillende wereldsteden aandeed en al zo'n drie miljoen kunstenthousiastelingen wist te charmeren. Voor curator Alexander Nachkebiya is het geen probleem dat Banksy zelf geen fan is van betalende expo’s die zijn werken tentoonstellen. “Als hij dit soort tentoonstellingen koste wat kost wil vermijden, kan hij zijn kunst beter niet te koop stellen. Want zodra je dat doet, verlies je de controle erover.”