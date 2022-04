Tiener betrokken bij reeks carjackings, diefstallen en inbraken: 5 jaar cel gevorderd

De jongeman wordt er van verdacht twee carjackings te hebben gepleegd, die telkens eindigden met een politie-achtervolging. Het gaat om feiten in Brussel in december 2020 en in Aalst in juli 2021. In maart 2020 zou hij dan weer een diefstal met geweld hebben gepleegd in de gemeenschapsinstelling De Zande in Ruiselede. Daarnaast wordt hij ook nog verdacht van een reeks woninginbraken in de zomer van 2020 in Anderlecht en Halle.