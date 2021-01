Tiener (17) die Eunice doodde moet voor hof van assisen verschijnen

BrusselDe 17-jarige verdachte die de Nigeriaanse prostituee Eunice in juni 2018 doodde in Schaarbeek, zal zich voor het Brusselse hof van assisen moeten verantwoorden. De jongeman werd door de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) doorverwezen naar het assisenhof voor doodslag.

De 23-jarige Eunice werd op dinsdagochtend 5 juni 2018 zwaargewond aangetroffen op het trottoir van de Linnéstraat in Schaarbeek. De jonge vrouw werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan haar verwondingen. Uit het onderzoek bleek dat ze verschillende messteken had gekregen. De dood van de sekswerkster veroorzaakte heel wat ophef en leidde zelfs tot een staking van haar collega’s in de Noordwijk.

Minderjarigheid

Twee weken na haar dood werd de 17-jarige S. opgepakt. Hij was de laatste klant van Eunice. Niet tevreden over haar diensten had hij zijn geld teruggeëist. De vrouw wilde hier niets van weten en zette hem aan de deur. Plots haalde S. een mes boven en stak haar meermaals. De politie slaagde er uiteindelijk in om de jonge moordenaar op beelden van de vele bewakingscamera’s in en rond de prostitutiewijk aan het Noordstation te identificeren. Hij was bij de politie en de jeugdrechtbank al gekend voor feiten van onder meer diefstal met geweld en diefstal met braak.

Tijdens zijn verhoor bekende de jongeman, zonder enige emotie te tonen, de feiten. De kans bestaat dat hij door zijn minderjarigheid nogmaals zou ontsnappen aan een strenge straf. De jeugdrechter dacht hier anders over en gaf hem in mei vorig jaar al uit handen. De Brusselse K.I. heeft hem nu doorverwezen naar het assisenhof, meldt Het Nieuwsblad. Daar riskeert hij 30 jaar opsluiting. Een datum van het proces is nog niet bekend.