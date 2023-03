Ticketverkoop Koninklijke Serres in Laken van start

Bizar voorval in Brussels metrostati­on: man zit vast in rolluik dat station ’s nachts afsluit

In het Brusselse metrostation Naamsepoort is een man gewond geraakt nadat hij zondagochtend vast zat in het rolluik dat de toegang tot het station afsluit. Het slachtoffer werd ontdekt toen het station zondagochtend geopend werd.