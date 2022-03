The Avocado Show opent tweede Brusselse vestiging in zijstraat Louizalaan

Sint-GillisDeze week heeft The Avocado Show haar tweede Brusselse vestiging gelanceerd in de Jean Stasstraat in Sint-Gillis. Er is plaats voor zo'n zestig avocadofans. Het decor baadt in de typisch tropische sfeer.

In het najaar van 2018 zag The Avocado Show het licht in ons land met een vestiging in het centrum van de hoofdstad. Minder dan vier jaar later is het al tijd voor een tweede avocadorestaurant op Brusselse bodem. Liefhebbers van de groene vrucht kunnen zich vanaf nu ook uitleven in de Jean Stasstraat, waar ontbijt-, brunch-, lunch- en dineropties aangeboden worden met de avocado als rode draad.

The Avocado Show mikt opnieuw resoluut op een kleurrijk interieur: een roze designbank voor een groene plantenwand, neonverlichting en ‘colorblocks’. De nieuwe vestiging kan een 60-tal foodies verwelkomen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Marc Baert

Eigen merchandise en kookboek

“De Brusselaars lieten duidelijk blijken dat ze fan zijn van onze unieke avocadogerechten”, zegt Julien Zaal, mede-oprichter en CEO van The Avocado Show. “Hun enthousiasme en liefde werkte zo aanstekelijk, dat we besloten om wederzijds te laten zien hoeveel liefde wij hebben voor de stad door een tweede vestiging te openen in het hart van Brussel. Sinds we met The Avocado Show zijn begonnen, is onze missie om een glimlach op het gezicht van avocadoliefhebbers over de hele wereld te toveren en duurzame avocadoproductie te promoten. We zijn dan ook ontzettend enthousiast om die missie verder te mogen zetten met onze tweede vestiging in de historische hoofdstad”, klinkt het.

De eerste vestiging van The Avocado Show zwaaide in Amsterdam de deuren open in 2017. Nadien volgden er locaties in Brussel, Londen en Madrid. Intussen lanceerde The Avocado Show al een eigen merchandisecollectie, een kookboek en een documentaire over duurzame avocado’s.

Op de kaart staan onder meer de avocado Bun Burger, de Avo Garden, de salamango poké bowl en Avo Fries.

Het restaurant is van zondag tot en met donderdag open van 10 tot 17 uur en elke vrijdag en zaterdag van 10 tot 20 uur. Adres: Jean Stasstraat 6, 1060 Sint-Gillis.