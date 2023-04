Tevredenheid over verplaatsingen met de bus in stijgende lijn

Buiten­speel­dag onder stralende zon

Net als op zoveel andere plekken in Vlaanderen en Brussel liep ook Vilvoorde massaal uit voor de Buitenspeeldag. In de Zennestad lag het epicentrum van dit kinderfeest op de Grote Markt. Je vond er springkastelen en een heleboel andere sport - en spelinfrastructuur. Kers op de taart was voor de tweede keer een heuse deathride. Aan een kabel racete de jeugd vanop het balkon van het stadhuis naar beneden.