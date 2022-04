‘Terzake’ vanuit andere studio en RTBF schrapt programma's door grote stroompanne in Evere en Schaarbeek

Brussels Gewest Brusselse werkloos­heids­graad daalt opnieuw

De werkloosheidsgraad in het Brussels gewest is ook in april afgenomen. Het gaat om een daling met 5,6 procent. Dat laat de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris weten. Het aantal vacatures blijft in stijgende lijn gaan.

4 april