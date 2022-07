Ter Kamerenbos verwelkomt opnieuw tijdelijk skatepark tijdens zomermaanden

Het skatepark zal bestaan uit een miniramp, twee hellende vlakken, een diamantvormige module in het midden, twee quarter pipes en rails. Er komt ook een nieuwe tribune waar vrienden, ouders en toeschouwers de skaters in actie kunnen zien. Tijdens de zomermaanden wordt Ter Kamerenbos voorbehouden voor wandelaars, fietsers en lopers. Daardoor bleef genoeg ruimte over om het tijdelijke S’Ketpark te installeren.

Dit jaar zijn er ook enkele vernieuwde modules aanwezig. “Het S’ket Park heeft dit jaar een facelift gekregen. Er werd rekening gehouden met de opmerkingen en suggesties van de gebruikers en de sportgemeenschap om het park te verbeteren en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen”, zegt schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo). “Met dit project zetten we sporten in de stad in de kijker en geven we de Brusselaars de kans een sport uit te proberen of te beoefenen. En dat in de prachtige en ontspannende omgeving van het Ter Kamerenbos.”