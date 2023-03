Tentenkamp op brug aan Koolmijnenkaai in Molenbeek wordt ontruimd

Parket informeert politiezo­nes over afhande­ling geweld tegen politie en gedwongen opnames

Het parket Halle-Vilvoorde organiseert informatiesessies voor de politiezones van haar arrondissement over de afhandeling van dossiers inzake geweld tegen politie en het verloop van de procedure inzake gedwongen opnames. Dat gebeurt nadat verschillende politiekorpsen in het arrondissement met een hoop vragen bleken te zitten na het incident in Schaarbeek midden november, waarbij een politieman het leven liet. Dat zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.