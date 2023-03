Tentenkamp aan Klein Kasteeltje in Molenbeek ontruimd: bewoners overgebracht naar buurtcentrum

UpdateDe mensen die in het tentenkamp op en rond de brug aan de Koolmijnenkaai bij aanmeldcentrum ‘t Klein Kasteeltje verblijven, worden naar een centrum overgebracht voor een medische screening en nadien overgebracht naar een definitieve opvangplaats. De laatste weken bleef het aantal bewoners er toenemen. Sommigen verbleven eerder in het kraakpand aan de Paleizenstraat , en trokken nadien naar het tentenkamp omdat ze geen andere verblijfplaats vonden.

Sinds november verbleven er mensen, voornamelijk Afghanen, in het tentenkamp aan de Koolmijnenkaai. Na de evacuatie in de Paleizenstraat vervoegden nog eens 150 mensen het kamp. Daardoor waren er ongeveer 200 personen die er op straat verbleven. Voor een deel van hen werd er snel een oplossing gevonden, maar voor een ander deel bleef opvang uit. Er verbleven tot dinsdag nog heel wat mensen in het tentenkamp op straat. Volgens de gemeente Molenbeek ging het om zo’n 150 personen.

De ontruimingsactie van dinsdag was een gezamenlijk initiatief van de gemeente, het Brussels Gewest en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V). “Vorige week hebben onze medewerkers ter plaatse een lijst opgesteld van de bewoners”, zegt Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS). “Voor elk van hen wordt een oplossing voorzien. In eerste instantie worden ze begeleid naar een buurtcentrum voor een medische screening. Deze avond nog worden ze overgebracht naar een nieuwe, definitieve opvangplaats.”

Persoonlijke bezittingen

Alle tenten, slaapzakken en andere bezittingen werden door de netheidsdiensten verwijderd. Een aanpak die op weinig bijval kon rekenen van de bewoners en sociale organisaties. “De tenten en slaapzakken konden evengoed naar een inzamelpunt gebracht worden, om ze daar te reinigen”, vertelt een sociaal werker ter plaatse. “Niet iedereen stond op de lijst, sommigen moeten vanavond zonder tent of slaapzak naar een nieuwe verblijfplaats zoeken.”

Volgens Moureaux was die maatregel echter nodig uit gezondheidsoverwegingen. “De voorbije weken zijn er al meerdere gevallen vastgesteld van schurft en dyfterie, zelfs tuberculose. Daarom hebben we besloten dat de tenten en slaapzakken niet meer hergebruikt mochten worden. Aan de bewoners werden wel grote zakken uitgedeeld, waar ze hun persoonlijke bezittingen in kwijt konden.”

Controle

Deze ochtend bleef nog een dertigtal mensen over aan de brug, al ligt dat aantal volgens hulporganisaties waarschijnlijk nog een stuk hoger. Onder hen ook twee asielaanvragers uit Burundi. “We waren niet aanwezig toen ze de lijsten aan het opstellen waren, en staan er dus niet op. Deze ochtend waren we dan ook verrast toen de gemeentediensten en politieagenten kwamen melden dat we moesten vertrekken. We hebben niet al onze bezittingen tijdig kunnen meenemen. Waar we vanavond naartoe zullen gaan, weten we nog niet,” zuchten ze.

“In de namiddag zullen onze diensten nog controleren welke mensen weldegelijk in het kamp verbleven”, zegt Moureaux. Er zouden namelijk ook anderen op afgekomen zijn, die niet in het tentenkamp sliepen. “Hen kunnen we geen opvang bieden, daar zijn onze middelen als gemeente niet toereikend voor ondanks de hulp die we ontvingen van het Gewest en staatssecretaris De Moor. Bewoners worden wel naar het buurtcentrum gebracht voor een medische screening, om nadien te verhuizen naar een definitieve opvangplaats.”

“Werk aan de winkel”

Voorts gaf de burgemeester te kennen dat ze een nieuw tentenkamp aan de brug wil vermijden. “We konden de veiligheid er niet meer garanderen. De tenten namen een groot deel van de straat in, wat op vlak van verkeersveiligheid risico’s kan opleveren voor voetgangers en fietsers die moeten uitwijken. Ook voor bewoners was de situatie niet leefbaar, zeker niet in deze koude omstandigheden. We willen ook niet dat er mensen in het kanaal belanden. Samen met de politie zullen we daarover waken. Maar ik ben opgelucht dat het einde van de bezetting in zicht is”, besluit Moureaux.

Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden dat er een oplossing is voor de mensen aan het kanaal, maar benadrukt dat er nog werk aan de winkel is. “Er leven intussen ongeveer 2.400 mensen op straat”, zegt beleidsmedewerker Thomas Willekens. De organisatie schuift drie maatregelen naar voren. “Er is nood aan oplossingen de korte termijn in de vorm van pre-opvang, het toepassen van het verplicht spreidingsplan en uitstroommaatregelen uit het netwerk van mensen die hier al heel lang verblijven. Dat vergt politieke moed van de hele regering, maar het is wel nodig”, besluit Willekens.

LEES OOK

