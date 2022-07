Te weinig personeel, dus kan UZ Brussel aantal jonge kankerpatiënten niet meer behandelen

Het personeelstekort in het universitair ziekenhuis in Brussel sleepte al langere tijd aan, maar door een samenloop van omstandigheden zijn ze nu genoodzaakt om de behandeling van een aantal kankerpatiëntjes stop te zetten op de afdeling. “In samenspraak met de patiëntjes en hun ouders, zijn er oplossingen gezocht. De afdeling wordt voor alle duidelijkheid niet definitief gesloten, maar we hebben in overleg wel een vijftiental kankerpatiënten jonger dan 16 jaar moeten doorverwijzen naar andere centra in het land”, zegt Petra Van San, woordvoerder van het UZ Brussel. Het gaat vooral om kinderen die voor dagopnames naar het ziekenhuis komen, zij moeten nu hun chemobehandling elders voortzetten. ”

Quote De patiënten en hun ouders hebben een enorme apprecia­tie voor het huidig team, er werd dus emtioneel gereageerd aan beide kanten Petra Van San , Woordvoerder UZ Brussel

“We hebben heel veel gepraat met de jonge patiënten en hun ouders, maar het waren niet de gemakkelijkste gesprekken. We hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met hun wensen. Het gaat zeker niet voor iedereen evident zijn om de overgang te maken naar een ander centrum en ander team.” Ook op persoonlijk vlak blijkt het een delicate en gevoelsmatige kwestie. “Er is veel appreciatie voor het huidige team van de patiënten en ouders uit, dus er werd emotioneel gereageerd door beide partijen.”

Minstens twee extra artsen

Het is nog niet duidelijk wanneer er opnieuw meer patiënten opgevangen kunnen worden. “Het is de bedoeling dat we in de toekomst weer meer kinderen kunnen behandelen, maar dat hangt ervan af hoe snel we de nodige specialisten vinden”, aldus Van San. “Idealiter hebben we twee bijkomende artsen nodig. We zijn heel actief op zoek naar mensen, en hebben al een aantal gesprekken gehad, maar er is nog geen permanente oplossing.”

Ook elders in het land kampen ziekenhuizen en woonzorgcentra met personeelstekort. Meer dan 8 op de 10 ziekenhuizen (82 procent) geven aan dat ze bepaalde activiteiten moeten afbouwen, of dat in de nabije toekomst gaan doen.

