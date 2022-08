Taxichauffeur ontkent verkrachting: “Deed alles uit vrije wil”

De taxichauffeur werkte voor ‘Heetch’, een app waarmee je via de smartphone een taxi kan boeken. In de vroege ochtend van 1 september 2020 pikte hij een jonge vrouw op die terugkwam van een feestje. Ze was onder invloed van alcohol en viel tijdens de rit in slaap, maar werd wakker toen ze merkte dat de taxichauffeur haar begon te kussen op haar mond en in haar hals. Ze merkte dat haar slip uit was en zijn hand op haar geslachtsdeel lag. Toen ze zich verweerde, zette de man haar uit de taxi en gooide hij haar spullen op straat. De jonge vrouw werd opgehaald door een vriendin, waarna ze klacht indiende. De chauffeur kon al snel worden geïdentificeerd en opgepakt. Hij was geen onbekende voor de politie. Eerder had een andere vrouw al klacht ingediend, omdat hij haar ongepast zou hebben aangeraakt tijdens een taxirit.

Natura

De man werd na zijn veroordeling geseind en opgepakt. Hierop tekende hij verzet aan tegen het vonnis. “In dit dossier is sprake van twijfel. De vriend die haar aan de taxi had afgezet had verklaard dat ze niet zo dronken was. Uit het dossier zou dan blijken dat ze meteen in slaap was gevallen...omdat ze zo dronken was. Dat is een tegenstrijdigheid. en zo zijn er nog wel meer”, aldus de verdediging. Zelf nam hij ook het woord. “Ze heeft alles uit vrije wil gedaan. Ik heb haar ook niet laten betalen daarna. De betaling in natura volstond”, klonk het.