‘Talentboost’ in Koekelberg helpt anderstalige kinderen met taalkennis: “Spelenderwijs Nederlands leren”

Koekelberg‘Talentboost’ is een jaarlijks zomerproject dat anderstalige kinderen helpt om Nederlands te leren. Dat doen ze niet in een leslokaal op de schoolbanken, maar al spelend. Deze zomer zijn er ook 20 Oekraïense kinderen ingeschreven. Dinsdag bracht Brussels minister van Onderwijs Sven Gatz (Open vld) een bezoekje aan de ‘Talentboost’ in Koekelberg.

Coördinator Eveline begeleidt in het Koekelbergse atheneum Comenius de kinderen van vijf en zes jaar oud. “Na een activiteit vragen we aan de kinderen om een duimpje op te steken om te zien wat ze ervan vonden. Vandaag gingen er veel duimpjes omhoog”, glunder ze. “Het is tof om op deze manier met de kinderen bezig te zijn.”

“We doen elke week een uitstap. Zo gaan we volgende week naar een kinderboerderij in Dilbeek”, vertelt Eveline. Dit jaar zijn er 110 kinderen ingeschreven, waarvan 20 Oekraïense kinderen. “Door te werken met kinderen die een moeilijke thuissituatie hebben, leren we als animator ook veel bij. Dat maakt je als mens een meer begripvol en geduldig”, voegt ze daaraan toe.

Waterspelletjes

Dinsdag, op de warmste dag van het jaar, bracht Brussels minister van Onderwijs Sven Gatz een bezoekje in het Koekelbergse atheneum in de Dapperenstraat. “Het is nu de 17e keer dat we met de Vlaamse Gemeenschapscommissie zo’n zomerproject organiseren”, zegt de minister. “Elk jaar wordt de capaciteit iets groter. Deze editie kunnen we de Zomerschool openstellen voor 130 kinderen.”

De ‘Talentboost’ richt zich vooral op kinderen uit de basisschool. “Door allerlei spelletjes te spelen, onderhouden de kinderen hun Nederlands of leren ze nieuwe woorden”, legt Gatz uit. “Aangezien het vandaag zo warm was, mochten de oudste kinderen waterspelletjes spelen. Voor de jongere kinderen was er een activiteit van Jeugd en Muziek, en een project waarmee ze een robotautootje laten rijden terwijl ze woordjes leren. Het is allemaal heel speels, niet zoals het er normaal aan toe gaat achter de schoolbanken. Ze gaan bijvoorbeeld ook in het park spelen, en elke week doen ze een uitstapje.”

Slaagkansen op school

“De school waar het project doorgaat is ook voorzien voor meer dan 600 leerlingen. Dat maakt dat de kinderen genoeg ruimte hebben om zich uit te leven. Ook de ouders zijn enthousiast”, vertelt Gatz.

“Ook andere Brusselse scholen ondernemen gelijkaardige projecten”, zegt de minister. “Zo bereiken we honderden kinderen in het Brusselse. Dat is nodig, want veel leerlingen in Nederlandstalige onderwijs hebben een andere moedertaal. We merken dan ook dat hun woordenschat afneemt tijdens de zomermaanden. Daarom zijn projecten als Talentpool essentieel voor hen. Het zorgt ervoor dat ze hun kennis van het Nederlands niet verliezen tijdens de vakantie, maar juist verbeteren. Dat geeft hun slaagkansen op school een boost, en het biedt ook meer kansen wanneer ze de schoolbanken verlaten.”

