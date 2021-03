Tai (26) zit acht dagen in de cel nadat parket hem oppakt na tip van kijker: “Als hij wit was geweest, had hij nooit zo lang vastgezeten”

Brussel Vanaf vandaag versoepe­lin­gen in hoger onderwijs: “Momenten op de campus kunnen boost geven na de lange zware lockdown”

15 maart Vanaf vandaag, maandag 15 maart, gaan de versoepelingen voor het hoger onderwijs, die aangekondigd werden op de Veiligheidsraad van 5 maart, in. In totaal zullen studenten nu één hele dag per week naar de campus mogen. Een eerste stap in de richting van een ‘normaal’ schoolleven.