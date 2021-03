Tai (26) zit acht dagen in de cel na verkeerde tip van Faroek-kijker: “Als hij wit was geweest, had hij nooit zo lang vastgezeten”

Brussel Proces van beschuldig­de van dodelijke brandstich­ting in kraakpand woensdag van start

16 maart Voor het hof van assisen van Brussel gaat woensdagnamiddag het proces van start tegen Ionel Cirlan (52), die ervan beschuldigd wordt dat hij in augustus 2019 met opzet een gebouw in brand stak in de Hoogstraat in Brussel. Daarbij kwam een man om het leven, Ionut Popovici (35). Het proces begint woensdag met het samenstellen van de jury.