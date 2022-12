Symbolische actie tegen gebrekkig asielbeleid: Advocaten ‘begraven rechtsstaat’ aan kabinet Van Quickenborne

Sint-Genesius-Rode Fietsers mogen door het rood langs Zoniënwoud­laan

Fietsers mogen binnenkort aan verschillende kruispunten op de Zoniënwoudlaan rechts afdraaien, zelfs als die lichten voor hen op oranje of op rood staan. Het gaat om de kruispunten met de Stationsstraat, Sint-Annalaan en Trilpopulierenlaan en Linkebeeksesdreef. Ook aan de bocht aan het station zal de regeling van kracht worden. Het is een primeur in de gemeente. De voorbije maanden werd onderzocht welke kruispunten in aanmerking kwamen. “Het moet natuurlijk veilig genoeg zijn om fietsers door te laten bij rood of oranje licht”, zegt schepen van Mobiliteit Philippe De Vleeschouwer (IC-GB). We verwachten dan ook dat zowel automobilisten als fietsers zich aan de regels houden en hoffelijk blijven naar elkaar toe.” De gemeente lanceert binnenkort nog een communicatiecampagne.

