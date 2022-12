Supportersclub Union Bhoys niet blij met Europese match in stadion Anderlecht

BrusselBegin deze week communiceerde het bestuur van voetbalclub Royale Union Saint-Gilloise dat de Europese match van 16 maart in Anderlecht wordt gespeeld. Duidelijk niet naar de zin van supportersclub Union Bhoys, die donderdagavond een open brief uitstuurde. “Een stap die nooit genomen had mogen worden”, klinkt het.

Omdat het Joseph Marienstadion, de thuisbasis van Union SG, niet voldoet aan de normen van de UEFA, werden de voorbije vier Europese matchen gespeeld op de grasmatten van Oud-Heverlee Leuven. Daar komt nu verandering in. Maandag communiceerde het clubbestuur immers dat de Europese wedstrijd van 16 maart gespeeld wordt op het Lotto Park van rivaal RSC Anderlecht. Niet naar de zin van harde kern Union Bhoys, die donderdagavond een open brief deelde via sociale media.

“Toen we op de website van Union het bericht lazen dat de volgende Europese thuismatch op Lotto Park zou gespeeld worden, dachten we even dat het 1 april was”, valt te lezen in de brief. “Onze verbazing maakte snel plaats voor woede en onbegrip.” De supporters kunnen de beslissing van het bestuur dan ook maar moeilijk plaatsen. “Hoe kon de CEO dit besluit accepteren, terwijl hij zelf aangeeft dat hij Union en de supporters respecteert?”, klinkt het teleurgesteld.

Den Dreef

De Union Bhoys zijn het er wel over eens dat de Europa League-wedstrijd in eigen stad moet gespeeld worden. “Maar aankondigen dat de wedstrijd in het stadion van Anderlecht zal worden gespeeld is een stap die nooit genomen mocht worden”, schrijven ze. “Als we door onze directie waren geraadpleegd, wat niet gebeurd is, zouden we duidelijk hebben gemaakt dat er geen sprake was van de mogelijkheid om bij onze rivaal te spelen.”

Daarom stellen ze wel een alternatief voor, verwijzend naar het stadion van Oud-Heverlee Leuven. “Waarom zouden we ergens anders spelen dan op Den Dreef, het stadion waarin we dit seizoen al geweldige Europese matchen hebben beleefd? De beslissing is alleen genomen om de organisatie van de wedstrijd te vergemakkelijken. Doen alsof het in het belang van de fans is om de pil (het spelen op Lotto Park, nvdr) te laten passeren, is een leugen.”

De supporters sluiten hun brief af met een niet mis te verstane boodschap. “Onze directie rekent op ons om er 16 maart een groot feest van te maken. Wel, het zal zonder ons zijn”, staat er vetgedrukt. Het bestuur van Union Sint-Gillis was niet bereikbaar voor commentaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.