Supporters Union blikken vooruit naar titelmatch: “Kampioen of niet, we kraken hoe dan ook een flesje champagne”

Politie ontdekt 14 kilo drugs en 60.000 euro bij huiszoekin­gen

De politiezone Brussel Zuid kon een grote hoeveelheid drugs en geld in beslag nemen in het kader van een onderzoek naar drugshandel. In totaal werden 15 huiszoekingen verricht, waaronder in de gevangenis van Sint-Gillis. Zeven personen werden aangehouden.