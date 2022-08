Studio's zwaar beschadigd bij brand in Anderlecht

Ternat INTERVIEW. Eric (57), de enige gambaboer van het land: “Sommige mensen zijn allergisch aan schaaldie­ren uit de winkel, maar niet aan de mijne”

Op het ruim 1 hectare grote domein van Eric De Muylder (57) zien wekelijks zowat een miljoen diertjes het levenslicht. De man kweekt als enige in ons land gamba’s of tijgergarnalen voor verkoop. “Het verschil met wat er in de winkels ligt, is hemelsbreed”, zegt Eric, die het groots ziet. “Ik mik op een tiental kwekerijen in ons land, om alle Belgen te laten proeven van mijn gamba’s.”

