Studentenservice Brik ziet betaalbare studentenkoten in Brussel verdwijnen

BrusselStudentenservice Brik heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, Erasmushogeschool Brussel, Odisee, LUCA School of Arts en de KU Leuven het Manifest voor betaalbare en kwalitatieve studentenhuisvesting in Brussel gepresenteerd. In dat manifest pleiten ze voor een duidelijk wettelijk kader voor studentenkoten in het Brussels Gewest.

Dat er een nijpend tekort is aan betaalbare studentenkoten blijkt uit de getuigenissen van Inas, masterstudente handelswetenschappen aan de VUB, en Chaymae, laatstejaarsstudente rechten aan dezelfde universiteit. “Ik heb drie jaar op een kot van de VUB gezeten”, zegt Inas “, maar eens die termijn is afgelopen moet je op zoek gaan naar een kot op de privémarkt. Dat kostte 500 euro per maand, wat voor mij te duur was. Ik moet mijn studies zelf bekostigen, waardoor ik vijf studentenjobs tegelijk uitoefen. Soms moet ik de les missen om te kunnen werken.”

Bij Chaymae is de situatie gelijkaardig. Ook zij heeft meerdere baantjes om haar studies te betalen. “Ik heb nochtans recht op een studietoelage, maar die stelt me niet in staat om alle kosten te dekken. Door de hoge prijzen zullen sommigen opteren om na het secundair meteen te gaan werken, in plaats van hogere studies aan te vatten.” Daarnaast verliest ze door het pendelen veel tijd. “Ik woon in Zonhoven, om op de VUB te geraken ben ik twee uur onderweg met het openbaar vervoer. In totaal verlies ik dus vier uur met pendelen. In combinatie met mijn studentenjobs blijft er dus niet veel tijd meer over om te studeren”, klinkt het.

Jurgen Ral, directeur van studentenservice Brik, erkent het probleem. Volgens hem ligt de oorzaak in het verdwijnen van koten in het middensegment. “Om het tekort aan koten op te vangen, brengen investeerders steeds meer studio’s op de markt. Maar die drijven de gemiddelde prijs naar omhoog, en die ligt nu al op 490 euro. Er is meer nood aan betaalbare studentenkamers, waarbij de keuken en badkamer gedeeld worden. Dat drukt niet alleen de prijs, maar de gemeenschappelijke ruimtes zorgen ook voor meer sociale cohesie tussen de studenten”.

“Vooral het gebrek aan eenduidige regelgeving vanuit het beleid vormt een probleem”, vervolgt Ral. “Er is op dit moment geen gewestelijk kader voor studentenhuisvesting in Brussel, dat duidelijke regels oplegt aan alle deelgemeenten. Sommige gemeenten stellen hun eigen regels op, maar er ontbreekt een gecoördineerd beleid.“ Dat erkent ook Koenraad Belsack van kotenontwikkelaar UpKot. “De gefragmenteerde regelgeving maakt het moeilijk voor projectontwikkelaars. Sommige gemeenten geven zelfs aan geen studenten te willen huisvesten.”

Reconversie van oude gebouwen

Om het tekort aan te pakken zijn er creatieve oplossingen nodig. Brikt stelt bijvoorbeeld voor een kotmadamsysteem in te voeren, waarbij particulieren een vergunning kunnen verkrijgen om studentenkoten uit te baten in hun eigen woonst. Maar ook de reconversie van leegstaande gebouwen tot koten is een optie. Dat is ook waar de stad Brussel naar streeft, volgens schepen van Stedenbouw Ans Persoons (Vooruit-One.Brussels).

“De reconversie van leegstaande gebouwen op grote sites kan zeker een oplossing zijn”, zegt Persoons. “Het is praktischer op vlak van beheer, en makkelijker te controleren op misbruik. Huisjesmelkerij of koten waar niet-studenten in verblijven, dat willen we vermijden.” Voorts vormen reconversies van leegstaande panden geen directe concurrentie met de klassieke woonmarkt. “Het ombouwen van particuliere huizen naar studentenkamers, dat zullen we niet meer toelaten”, klinkt het. Voorlopig is dat nog enkel op niveau van de stad Brussel. Maar samen met Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en partijgenoot Pascal Smet werkt Persoons aan een nieuwe stedenbouwkundige verordening. Die moet een eenduidig kader vormen voor studentenhuisvesting dat geldt in heel het Brussels Gewest. De verordening wordt voorgedragen aan het Brussels Parlement rond de zomerperiode.