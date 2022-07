Studenten Toegepaste Taalkunde aan de VUB winnen finale van de ‘Campus Cup’

EtterbeekDe winnaars van het spelprogramma ‘Campus Cup’ op Een zijn bekend. Na een spannende finale sleepten de studenten Toegepaste Taalkunde aan de VUB de overwinning in de wacht. “Het was een heel fijne ervaring, ik zou het zo opnieuw doen,” vertelt teamkapitein Anna Dheedene.

Tijdens de finale van de ‘Campus Cup’ namen studenten Toegepaste Taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel, Illias M’Rabet (22), Gertjan De Glas (27), Emma Runacres (19) en Anna Dheedene (20), het op tegen de studenten Geneeskunde van de KU Leuven. Na een spannend quizverloop mocht team VUB de trofee meer naar huis nemen.

Overwinning

Teamkapitein Anna nam het initiatief voor de deelname. “Vanaf de eerste aflevering van de ‘Campus Cup’ werd het een levensdoel om ooit eens deel te nemen. En door de leeftijd van Gertjan, die nu 27 is, was het nu of nooit.” Ter voorbereiding van het spelprogramma kwamen de studenten regelmatig samen. “Tijdens die bijeenkomsten gingen we op zoek naar quizvragen en leuke weetjes. Iedereen heeft wel een onderwerp waar die meer over weet. Bij mij was dat geografie.”

Tijdens de mondelinge examenronde werd Anna’s blokmoment grondig verstoord door Thuis-personages Frank en Simonne. “Dat was wel best grappig”, zegt ze. “Maar het lukte me wel goed om hen te negeren.” De studenten Toegepaste Taalkunde zijn dan ook fier dat ze de overwinning hebben behaald. “We hebben achteraf nog gevierd op de campus, daar werd de finale uitgezonden op groot scherm. Maar ik ga het wel missen. De ontmoetingen met de andere teams, het spelverloop,… Moesten ze het vragen, ik zou het zo opnieuw doen”, besluit de teamkapitein.

Trots

Ook de faculteit Letteren en Wijsbegeerte leefde mee met de studenten. “Eerst hadden ze ons niet op de hoogte gebracht van hun deelname”, vertelt professor Martina Temmerman. “Maar via de coördinator van de opleiding kwamen we het toch te weten. Tijdens de opnames van de finale en kwartfinale waren we dan ook van de partij. Het was heel leuk om dat live te mogen meemaken. En ook de andere uitzendingen heb ik gevolgd.”

Het is de eerste keer dat de VUB de Campus Cup binnenhaalt. “Als tweedejaarsstudenten haalden ze het van masters Geneeskunde en Burgerlijke Ingenieurs. Ze waren in feite de underdogs. Maar zo zie je maar dat Toegepaste Taalkunde een heel brede opleiding is. We zijn meer dan trots op hen”, glundert Temmerman. “Hun deelname bracht ook een vrolijke dynamiek binnen de opleiding. Al was het soms wel moeilijk om niets te verklappen aan de andere collega’s.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.