Studenten stellen elektrische racewagen voor in Autoworld

Studenten van de KU Leuven en Thomas More stelden dinsdag hun nieuwe elektrische racewagen voor in het automuseum in het Jubelpark. Met die auto nemen ze het op tegen andere Europese studenten in aan een aantal racecompetities.

De racewagen van Formula Electric Belgium, de VZW die de studenten samenbrengt, weegt 205 kilogram en heeft een vermogen van 190 pk. Dat maakt de ‘Titan’ in verhouding krachtiger dan Ferrari’s en Lamborghini’s volgens de studenten. “Ik ben enorm fier op wat het team bereikt heeft,” zegt teamverantwoordelijke Remko Schippers. “In totaal hebben we meer dan 1000 uur aan het project gewerkt.”

“Elk jaar bouwen we deels verder op het model van het vorige jaar,” legt Schippers uit. “Daarbij zorgen we voor de nodige innovaties. Het is fijn om de theorie die we aangeleerd krijgen, in hetzelfde jaar nog toe te kunnen passen.”

Volledig scherm De 'Titan' van dichtbij. © Formula Electric Belgium

Kippenvel

Met de auto zal het team het opnemen tegen andere Europese studenten in een reeks racecompetities. “Eerst bouwen we ons kamp op. Nadien wordt de auto door de overkoepelende organisatie gecontroleerd op veiligheid. Er zijn drie soorten wedstrijden, waar getest wordt op acceleratie, endurance en behendigheid.”

Vorige editie wisten de Belgische studenten de tweede plaats te veroveren. “Ook dit jaar mikken we op de top vijf,” zegt Schippers. “Het is echt een mooi evenement. Als ik de filmpjes van vorig jaar herbekijk, krijg ik nog steeds kippenvel.” Onder meer op de gekende Hungaroring in Hongarije zullen de studenten hun racewagen in de strijd gooien.