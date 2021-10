Studenten die naakt pornoscènes uitbeeldden op ULB-campus komen met waarschuwing weg

Elsene Duizend antivaxers betogen voor deuren Pfizer in Elsene: “Covid Safe Ticket is mechanisme om volk te controle­ren”

17 oktober Voor de deuren van Pfizer op de Pleinlaan in Elsene hebben zowat duizend antivaxers zaterdag betoogd tegen de invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel. Volgens hen zorgt de coronapas voor een beperking van de vrijheden en is het een mechanisme om het volk te controleren. De manifestatie verliep probleemloos.