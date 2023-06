Stripmuur in Brussels café bedekt wegens "te seksistisch" en "generatiekloof”

De ‘Stam & Pilou’-stripmuur in de Brusselse horecazaak ‘Het Goudblommeke in Papier’ is woensdag bedekt met een zeil wegens “te seksistisch”. Dat meldden de nieuwe uitbaters van de historische horecazaak aan Radio 2, en de eigenaar bevestigde het ook aan Belga.

De muurtekening werd in mei 2009 onthuld op het binnenterras van het Brusselse café en is enkel bereikbaar via de horecazaak zelf. Op de tekening gluurt Opa Fons, een personage uit de stripreeks ‘Stam & Pilou’, naar de billen van zijn kortgerokte buurvrouw, waar hij in de stripreeks een oogje op heeft.

Seksistisch

Volgens de nieuwe uitbaters van het café, dat tot eind mei 2023 gesloten was wegens het faillissement van de voorgaande uitbaters, is de striptekening onrespectvol naar vrouwen toe. “De nieuwe uitbaters mikken op een jong publiek. Jonge mensen vinden zich niet terug in de tekening”, legt Peter Lombaert van de vereniging achter Het Goudblommeke uit aan Radio 2. “Oude mannen die gluren onder de rokken van jonge vrouwen vinden ze te seksistisch. De tekening overschilderen was geen optie, de uitbaters willen ook respect hebben voor het erfgoed.”

De muurtekening is nu enkel nog op vraag te bekijken. Een compromis, zegt Gilles Lantez, de prille eigenaar van de zaak. “Ik begrijp de commotie niet. We hebben respect voor de cultuur en het erfgoed in het café. We willen dat iedereen welkom is in het café. Het gaat over een generatiekloof. Er is een bepaald publiek dat gehecht is aan de muurschildering, maar het is volgens ons het juiste compromis om er een zeil voor te hangen. Wie de fresco te zien wilt krijgen, zal de muurschildering te zien krijgen”, aldus Lantez.

QR-codes met context

Eerder kwam ook al kritiek op de tekening vanuit feministische actiegroep Noms Peut-Être. De actiegroep had kritiek op verschillende striptekeningen in het Brusselse, waaronder de tekening van ‘Stam & Pilou’ van auteurs De Marck en De Wulf. Daarom liet de stad Brussel bij enkele stripmuren in de stad QR-codes plaatsen, om de tekeningen in context te plaatsen. Lantez laat weten dat een QR-code bij de muurtekening hangen in Het Goudblommeke in Papier een mogelijkheid voor hem is.

Het café is sinds midden april in handen van Lantez, die ook Brasserie Verschueren aan het Voorplein van de gemeente Sint-Gillis uitbaat. Het pand is eigendom van het OCMW Brussel.

