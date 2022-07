Stripfeest Brussel keert terug onder nieuwe naam

Anderlecht Dieren­asiel Veeweyde volledig volzet: “Koop geen dier als je er niet voor kan zorgen”

Bij dierenasiel Veeweyde in Anderlecht ontvangen ze dagelijkse meerdere aanvragen om dieren achter te laten. Maar dat is momenteel niet meer mogelijk: het asiel is volledig volzet. “We merken een serieuze stijging in het aantal mensen dat niet meer voor hun dier kan zorgen”, vertelt Ludivine Nolfs, communicatieverantwoordelijke bij Veeweyde.

