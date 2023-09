“Ideale manier om te genieten van mooie omgeving rond Brussel”: zonovergo­ten Gordel telt 26.000 deelnemers

26.000 fietsers en wandelaars hebben zondag deelgenomen aan De Gordel. Traditiegetrouw lag het hart van het evenement in het provinciedomein in Huizingen, maar dit jaar was ook de Druivenstreek de focusregio. In Kamp Kwadraat in Overijse konden deelnemers aan verschillende fiets- en wandeltochten beginnen én was ook heel wat randanimatie.