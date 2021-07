Straffe beelden. Brandweer redt man uit riool in Molenbeek

Sint-Gillis Union-fan Ivan (69) telt af naar eerste clash met stadsri­vaal Anderlecht op hoogste niveau in 48 jaar: “Op Union voelen Brusse­laars zich thuis”

23 juli Zondagavond om 18 uur kijken Anderlecht en Union elkaar nog eens in de ogen op het hoogste voetbalniveau in ons land. Het is 48 jaar geleden dat naast Anderlecht ook Union haar opwachting maakt in eerste klasse. Ivan Uytterhaegen (69) tekende toen al present voor de Brusselse voetbalklassieker. “We moesten als kleine ketjes vooraan tegen het terrein gaan staan, want in de mensenzee konden we niets zien.”