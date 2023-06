Stormloop aan Paleis 12 voor offerfeest: aantal gelovigen geraakt niet binnen

De vieringen voor het Offerfeest startten al bij zonsopgang. Dit jaar organiseerden drie moskeeën van Laken, in samenwerking met het stadsbestuur en Brussels Expo, een collectief gebed in Paleis 12, dat voor iedereen toegankelijk was. Bedoeling was om te vermijden dat mensen op straat zouden moeten samenkomen wegens te grote drukte aan de moskeeën.

Het lijkt misschien een ongebruikelijke locatie voor een religieus feest, maar dat stoort Karroum Mohamed, de bestuurder van de El Mouahidine-moskee, niet. “Wat telt is wat in je hart zit. Het was voor mensen met een beperkte mobiliteit wat moeilijker om te aanvaarden, maar we hebben zo veel mogelijk oplossingen voorzien.”

Stewards

Al om 5.30 uur arriveerden tientallen mannen, vrouwen en kinderen aan Paleis 12. Er waren stewards ingezet om de mensen naar de zaal te leiden.

Kort voordat het gebed om 7.30 uur zou beginnen, werd duidelijk dat de capaciteit van 8.000 mensen was overschreden. De poorten gingen dicht, waardoor honderden gelovigen buiten bleven staan. Sommigen besloten om hun gebedskleed op de parking neer te leggen en daar te bidden.

De ceremonie eindigde kort na 8 uur. Volgens de organisator is alles vlot verlopen. Het feest wordt nu drie dagen voortgezet.

Het Offerfeest vindt telkens twee maanden en tien dagen na het einde van de ramadan (vastenmaand) plaats. De moslims slachten dan een dier, meestal een schaap, of storten geld voor een goed doel. Met het feest herdenken ze dat de profeet Abraham bereid was zijn zoon te offeren voor God. Die zond hem een schaap dat in de plaats van de zoon geofferd mocht worden.

