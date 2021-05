Steunactie ‘Zuur’ brengt in totaal 683.000 euro op voor 82 Brusselse cafés: “Actie gaf moed om voort te doen”

Begin februari lanceerde Growfunding met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de steunactie ‘Zuur’. Wie één van de deelnemende cafés een financieel duwtje in de rug gaf, kreeg daarvoor het gelegenheidsbier ‘Zuur’ als bedankje. Daarbovenop boden 128 organisaties verschillende rewards aan, die werden gefinancierd door het Brussels Gewest. Zo werd 200.000 euro extra in de Brusselse lokale en sociale economie gepompt.

Oorspronkelijk registreerden 22 Brusselse cafés zich voor de actie, gaandeweg groeide dat aantal tot 82. Niet alleen gevestigde waarden zoals de Daringman of de Brasseurs zamelden geld in, maar ook studentencafés als Luigi’s, verschillende LGBTQIA+-bars en ook organisaties die door corona barinkomsten zagen verdwijnen.

Volledig scherm Filip Jans van de Monk. © Marc Baert

Soirée Zuur

Naast de financiële impact had de actie ook een bredere sociale impact op de stad. “Dankzij Zuur had ik terug meer contact met klanten. Dat heeft me echt de moed gegeven om voort te blijven doen”, vertelt Filip Jans, eigenaar van de Monk.

“Door iedereen samen te brengen, creëerde Zuur een gevoel van verbondenheid en perspectief in de stad op het moment dat dit erg nodig was”, reageert Frederik Lamote, directeur van Growfunding vzw. “Ook in de toekomst zullen we projecten die een meerwaarde creëren ondersteunen en hen helpen om een netwerk uit te bouwen. Die rol willen we blijven spelen in Brussel en in heel België.”

Het Zuur-verhaal krijgt binnenkort nog een vervolg in de hoofdstad. “Zodra ons bier en onze limonade gebotteld zijn en alle cafés ook binnen weer open kunnen, volgt er een Soirée Zuur: het eerste grote feest na corona in Brussel.” Op die avond kunnen alle funders hun bier of limonade komen ophalen in de cafés die ze steunden. Zodra er meer duidelijkheid is over de timing ontvangen funders per mail een uitnodiging met meer details. “Het moet een avond van weerzien, verbondenheid en feest worden.”