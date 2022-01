Stepper overleden na aanrijding met wagen

Sint-Jans-Molenbeek INTERVIEW. Loredana Marchi, Molenbeeks monument: “De Molenbeek­se jongeren van vandaag hebben niets te maken met de aanslagen”

Vlakbij de Foyer kan je sinds deze zomer de grens tussen Molenbeek en Brussel oversteken via de Loredana Marchibrug. De Italo-Belgische sociaal werkster, ook directrice van de Foyer, zet zich al decennia in voor de verbinding tussen mensen en gemeenschappen. Het virus heeft die strijd alleen maar complexer gemaakt. “Als we anderen kruisen, hebben we nu de fysieke reflex om afstand te houden. Dat fysieke kan snel overslaan op een mentale beweging.” Hoog tijd voor een gesprek met Loredana Marchi, Molenbeeks bruggenbouwer.

29 december