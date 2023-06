Stellingen voor Brusselse Justitiepaleis verdwijnen: restauratie van gevel kan nu echt van start gaan

Nieuwe hondenwei­de in Wemmel is succes: “Voor honden, maar ook voor baasjes”

Sinds eind april is Wemmel een hondenweide rijker. Het terrein van 55 are aan de Jagersweg, nabij het Beverbos, is een enorm succes, zegt Dirk Vandervelden (LB Wemmel), die samen met fractiegenoot Erwin Ollivier het idee in de gemeenteraad lanceerde. “De honden genieten van de beweging, maar ook tussen de baasjes is een gemeenschap aan het ontstaan.”