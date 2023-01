Steekpartij in station Brussel-Schuman in Europese wijk

Wemmel Levende Biblio­theek in Wemmel: “Inspireren en hoop bren­gen”

Komende zaterdag vind je in Wemmel twee bibliotheken in één. De gewone bib heeft dan namelijk een Levende Bibliotheek te gast. Hier ontleen je geen papieren of digitaal verhaal, maar een mens van vlees en bloed.

