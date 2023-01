Steekpartij in station Brussel-Schuman in Europese wijk: drie gewonden van wie één in levensgevaar

Waar eet Qmusic-presenta­tor Maarten Vancoillie? “Hier kom ik altijd voor een pizza met vol-au-vent!”

“Ik hou van lekker eten, maar kiezen waar we naartoe gaan of onthouden waar we goed getafeld hebben? Dat vind ik al een pak moeilijker”, lacht Qmusic-presentator Maarten Vancoillie (34). In deze 7 eetadressen doorheen heel ons land kan je hem regelmatig terugvinden. De opvallende rode draad? Comfortfood!

