Steeds meer slachtoffers leggen klacht neer voor straatintimidatie in de hoofdstad: 30 aangiftes op 1 jaar tijd

BrusselHet aantal mensen dat klacht neerlegt in Brussel nadat ze slachtoffer waren van straatintimidatie, is gestegen. Dat blijkt uit cijfers die bekend gemaakt zijn op de gemeenteraadszitting. Toch zou het dark number, het werkelijke aantal slachtoffers, nog steeds een pak hoger liggen: “Slechts een klein aandeel van de slachtoffers durft effectief klacht indienen”

De stijging in het aantal klachten blijkt uit cijfers die op vraag van Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) bekend gemaakt werden op een gemeenteraadszitting van de Stad Brussel. Deze stijging wil niet per se zeggen dat straatintimidatie vaker voorkomt, maar wel dat de drempel om naar de politie te stappen minder hoog ligt. Toch zijn er nog steeds veel slachtoffers die belissen om geen aangifte in te dienen.

Amper aangiftes in 2019 en 2020

In 2021 zijn er in onze hoofdstad 30 processen-verbaal wegens straatintimidatie opgemaakt, tegenover amper 6 en 3 in respectievelijk 2020 en 2019. Al jaren is straatintimidatie of catcalling een bron van frustratie, dat blijkt uit de vele getuigenissen op sociale media. De Brusselse Sofie Peeters maakte in 2012 de documentaire ‘Femme de la rue’, over seksuele intimidatie op straat in Brussel. Ze filmde toen met een verborgen camera hoe ze werd lastiggevallen door mannen die haar naroepen of beledigen. Tien jaar later is het topic nog steeds actueel, en lijkt de situatie niet veel anders. Dina Tersago testte vorig jaar voor het VTM-programma ‘Ze zeggen dat’ hoe onveilig vrouwen zich op straat voelen. Daaruit bleek dat het aantal straatintimidaties veel hoger ligt dan effectief geweten, dat is het zogenaamde dark number. Hoewel het aantal aangiftes in de hoofdstad in stijgende lijn gaat, dienen nog steeds weinig slachtoffers effectief een klacht in. In 2019 en 2020 werden er amper aangiftes gedaan, ondanks cijfers uit een enquête die aangaven dat 9 op de 10 vrouwen al in aanraking kwamen met dergelijk ongewenst gedrag. Ook LGBTQIA+ personen krijgen vaak te maken met straatintimidatie, zoals onlangs het geval was op de Belgian Pride, waar een galeriehouder en een amper 13-jarige transgenderjongen en zijn familie het mikpunt waren van intimidatie en geweld.

Quote Niet iedereen durft klacht in te dienen, deels uit angst om niet serieus genomen te worden Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V)

De toename in het aantal effectieve aangiftes zou te danken zijn aan de sensibilisering en mediatisering van straatintimidatie, de stap om klacht in te dienen wordt met andere woorden steeds kleiner als gevolg van verschillende preventiecampagnes. Brussels parlementslid en lid van de politieraad Bianca Debaets (CD&V) vroeg de cijfers op en strijdt ervoor om nog korter op de bal te spelen om slachtoffers te beschermen. “Algemeen genomen zien we immers dat slechts een klein aandeel van de slachtoffers effectief klacht durft indienen, deels uit angst om niet serieus genomen te worden”, weet Debaets. “Daarom is het cruciaal dat we die drempel naar beneden trekken, een aanpak die in 2021 al vruchten heeft afgeworpen als we kijken naar het aantal geregistreerde klachten. Het is ook dankzij een sterke aanwezigheid van de politie op het terrein, met agenten die specifiek oog hebben voor deze problematiek, dat heel wat meer pv’s opgesteld konden worden.”

Quote We willen dat de openbare ruimte een veilige plek kan zijn voor eenieder zonder nagefloten te worden, zonder beledigin­gen of nog zonder ongepaste opmerkin­gen of ongepast gedrag. Ilse Van De Keere, Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

Gerichte patrouilles en opleidingen voor personeel

Straatintimidatie aanpakken is geen gemakkelijke opgave, en op heterdaad betrappen al zeker niet. Voor Debaets moeten alle Brusselse politiezones meer inspanningen leveren om de strijd tegen deze plaag aan te gaan. De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene geeft alvast het voorbeeld. “We willen dat de openbare ruimte een veilige plek kan zijn voor eenieder zonder nagefloten te worden, zonder beledigingen of nog zonder ongepaste opmerkingen of ongepast gedrag”, zegt Ilse Van De Keere, woordvoerster van de politiezone.

“Onze politiezone zet sterk in om straatintimidatie tegen te gaan, onder meer door gerichte patrouilles uit te voeren. Vorig jaar nog werd er ook een samenwerking aangegaan met het Brusselse parket om een krachtig signaal uit te sturen dat straatintimidatie geen plek heeft in deze samenleving. Het gaat om een project waarbij politiemensen in burger op straat patrouilleren, voornamelijk op hotspots. Daarbij is het de bedoeling om overtredingen op heterdaad vast te stellen”, verklaart Ilse Van De Keere. “Wanneer er overtredingen worden vastgesteld, zal een proces-verbaal worden opgesteld. Het parket geeft, langs zijn kant, het nodige en daadkrachtige gevolg aan de vastgestelde feiten.” Dat kan gaan van een onmiddellijke inning, een dagvaarding voor de correctionele rechtbank of zelfs een verplichte cursus die aansluit bij de materie van straatintimidatie.

Verder biedt de politiezone zijn medewerkers ook opleidingen aan. Deze spitsen zich toe op hoe een klacht juridisch aan te pakken, hoe op een gepaste manier tussenbeide te komen en vooral hoe een slachtoffer bij te staan en te helpen om een inbreuk te signaleren. Hiervoor werkt de politiezone samen met de vzw Garance, een die de opleiding #NotHere- stop straatintimidatie aanbiedt aan het politiepersoneel. “Op die manier hopen we zoveel mogelijk personeel bij te scholen om op een gepaste manier om te gaan met dit probleem. Naar slachtoffers toe blijven wij ten zeerste aanraden om steeds klacht in te dienen in een politiecommissariaat of via het platform van police on web”, aldus Van De Keere.

Ook in andere grootsteden zijn er relatief weinig officiële klachten, terwijl meer dan de helft van de vrouwen aangeeft openbare plaatsen te mijden uit angst om aangevallen of geïntimideerd te worden.

