Steeds meer klachten tegen Brusselse politie

BrusselHet Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, het Comité P, heeft vorig jaar 280 klachtendossiers geopend in de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene. In 2020 waren dat er nog 229. Het merendeel van de klachten handelt over tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en aanwenden van de bevoegdheden van de politie. Dat blijkt uit het jaarverslag.

Vorig jaar opende het Comité P in totaal 2.793 klachtendossiers, een daling met 10,25 procent ten opzichte van 2020. In 2020 waren er echter een recordaantal klachten, onder meer als gevolg van de coronamaatregelen, de lockdown en de manifestaties tegen het coronabeleid. Het aantal klachtendossiers is in 2021 volgens het Comité P genormaliseerd en ligt volledig in lijn met de aantallen die in de jaren voor 2020 gangbaar waren.

Stijging in Brussel

In de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene is het aantal klachten net gestegen met 22 procent op één jaar tijd. Ook de politiezone Noord kent een toename van 68 klachten in 2020 naar 77 in 2021 (+13 procent). In de politiezone Zuid daalde het aantal klachten van 71 naar 58 (-22 procent). De politiezone West kent een daling van 72 naar 46 (-36 procent). Voor de andere twee Brusselse politiezones waren geen data beschikbaar. De vier Brusselse politiezones maken deel uit van de top tien zones met de meeste klachten, vooral omdat het om grote korpsen gaat. Dat is volgens het comité logisch: in grote politiezones zijn er niet alleen meer personeelsleden, maar ook meer inwoners en situaties die aanleiding kunnen geven tot klachten, zoals betogingen. Het Comité P kreeg in 2021 bijvoorbeeld bijna honderd klachten in het kader van manifestaties in Brussel tegen de coronamaatregelen. Andere zones met veel klachten zijn onder andere Antwerpen, Gent en Charleroi.

Attitude

Burgers klagen vooral over tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het aanwenden van de bevoegdheden (91 procent) of tekortkomingen inzake de attitude van de politieambtenaren (80,2 procent). Politieambtenaren die veelvuldig in contact komen met het grote publiek worden vaker genoemd in de klachten. Daardoor handelen de meeste klachten over de basisfunctionaliteiten interventie (29,4 procent), onthaal (14,4 procent) en verkeer (12,8 procent).

