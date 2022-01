Station Brussel-Noord geëvacueerd vanwege gaslek

Brussel Man die cafébaas neerstak na dispuut over CST krijgt celstraf met uitstel: “Geen wettige zelfverde­di­ging”

De man die een café-uitbater had neergestoken nadat hij de zaak was uitgezet omdat hij geen Covid Safe Ticket had, is veroordeeld tot 15 maanden cel met probatie-uitstel. De verdediging had de wettige zelfverdediging bepleit, maar hier had de rechtbank geen oren naar.

