Start bouwwerken voor 150 extra plaatsen bij Sint-Pieterscollege Jette

Brussel/Koekelberg Hond van buur dringt apparte­ment binnen en takelt Ryad (4) toe: “Onze zoon slaapt niet meer”

Een 4-jarige jongen is vorige week bij hem thuis in Koekelberg aangevallen door de pitbull van een buur. De viervoeter was het appartement van het gezin binnengedrongen, waarna hij Ryad in de benen, buik en handen beet. De kuit van de kleuter is erg gehavend, maar vooral de psychische tol is hoog. “Onze zoon slaapt ‘s nachts niet meer”, getuigt vader Mustapha aan RTL Info. Bovendien verblijven hond en baasje nog steeds in hetzelfde gebouw, waardoor het gezin continu in angst en stress leeft.

11 september