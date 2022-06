Standbeeld van generaal Emile Storms weggehaald in Elsene

brussel REPORTAGE: Couleur Café loopt over van de ambiance

Twee keer moest Couleur Café overslaan. De knaldrang is dit jaar extra groot. Wie het Nossegempark aan de Heizel in Brussel betreedt, komt meteen in andere sferen terecht. Exotische beats zorgen ervoor dat je niet kan blijven stilstaan. Couleur is terug van weggeweest! En de festivalgangers ook.

29 juni