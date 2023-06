Standard-supporter Louis (72) zorgt er al 20 jaar voor dat lichten in stadion Union bij elke thuiswedstrijd branden: “De stress bij een panne, die is gigantisch”

voetbal jupiler pro league Thierry Dailly recht zijn rug na ontslag als voorzitter: “Ik blijf aandeelhou­der én bestuurder” – Harde kern RWDM dreigt met matchen te boycotten

Nog geen 48 uur nadat Thierry Dailly van John Textor te horen had gekregen geen voorzitter meer te zijn van RWDM, recht hij zijn rug. “Al die beschuldigingen hebben me diep geraakt. Vooral omdat ze niet stroken met de waarheid.” Dailly krijgt steun van de harde supporterskern van RWDM, want zij dreigt ermee de wedstrijden volgend seizoen te boycotten als Dailly niet in ere wordt hersteld.