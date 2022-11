Staking in gevangenissen wordt goed opgevolgd: politie moet bijspringen

Brussel Gezin verbrandt binnens­huis houtskool in schaal: vader, zwangere moeder en twee kinderen zwaar bevangen door CO

In Brussel is zaterdagnamiddag een gezin met twee kinderen zwaar geïntoxiceerd geraakt door koolstofmonoxide. De zwangere moeder, de vader, en de twee kinderen werden overgebracht naar het militair ziekenhuis in Neder-over-Heembeek. Dat meldt de Brusselse brandweer.

