Staking dreigt bij OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe na weigering telewerk

Brussel ULB-epidemio­loog richt zich tot influen­cers: “Jullie kunnen levens redden, het is één voor twaalf”

23 oktober De in Franstalig België bekende epidemioloog Marius Gilbert doet een hartstochtelijke oproep naar influencers nu het aantal ziekenhuisopnames in het Brussels Gewest en in Waalse steden aan een schrikbarend tempo blijft toenemen. “Jullie kunnen levens redden, het is één voor twaalf”, tweette de professor van de Université Libre de Bruxelles (ULB) na afloop van de persconferentie van het Overlegcomité.