Stad wil openbaar zwembad van 355 meter lang bouwen in kanaal: “Eindelijk een plek om te zwemmen voor de Brusselaars”

Na een snikhete week in België en ook in Brussel is de nood aan koelte-eilanden voor de stad weer brandend actueel. Veel opties zijn er echter niet, of zelfs geen tot voor kort. Naast het kanaal in Anderlecht kwam er met FLOW een eerste, weliswaar klein, openluchtzwembad. Helaas zijn de plaatsen in dat zwembad in een mum van tijd gereserveerd bij warm weer. Daarom stelt Benoit Hellings, Schepen van Klimaat en Sport in Stad Brussel, een ambitieus, ecologisch en toegankelijk project voor: een openbaar openluchtzwembad in het hart van het kanaal, langs de Akenkaai.