Stad Brussel zoekt initiatieven die inzetten op inclusievere stedenbouw

Veilig­heids­sec­tor kent sterke boost in Brussel: aantal vacatures verachtvou­digd tijdens coronacri­sis

Het aantal jobs in de veiligheidssector in Brussel is tijdens de coronacrisis bijna verachtvoudigd door onder meer de grote vraag naar extra werkkrachten in vaccinatiepunten. Catering- en schoonmaakdiensten deden het minder goed door de pandemie, zo blijkt uit een onderzoek van view.brussels, het Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid.

9 mei