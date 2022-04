Stad Brussel organiseert binnenkort tweede Week van de Biodiversiteit

Brussel Arbeider valt drie meter naar beneden in keldergat

Deze ochtend omstreeks 8 uur is in de Slachthuisstraat in Brussel een arbeider in een keldergat van drie meter diep gevallen nadat een bekistingskast naar beneden was gekomen. De man is met de MUG afgevoerd naar het Sint-Pieters-ziekenhuis in Brussel. Dat zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. Er is niets bekend over zijn huidige toestand.

