Stad Brussel maakt artiesten bekend voor kunstwerken aan Lumumba Square en Fontainasplein

Brussel Bijzondere Ubercommis­sie : Cieltje Van Achter (N-VA) benoemd tot voorzitter bijzondere commissie Brussels Parlement

In het Brussels Parlement is de bijzondere commissie over de impact van de praktijken van Uber op de beslissingen van de Brusselse regering over de taxisector geïnstalleerd. Voorzitter is Cieltje Van Achter (N-VA). Ondervoorzitters zijn David Weytsman (MR), Jamal Ikazban (PS) en Hicham Talhi (Ecolo). Verslaggevers zijn Marc Loewenstein (DéFI) en Arnaud Verstraete (Groen), met de garantie dat de voorzitter en eerste ondervoorzitter betrokken worden bij het opstellen van het verslag.

