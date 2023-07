Stad Brussel biedt gratis bloemen aan op begraafplaatsen

Meer boetes voor milieuover­tre­din­gen uitgeschre­ven na aanpassing maatregel

Sinds begin juni kunnen in het Brussels Gewest in het kader van Clean.brussels administratieve boetes worden opgelegd voor milieuovertredingen. Zo werden in enkele weken tijd 77 processen-verbaal met administratieve boetes uitgeschreven voor het wegwerpen van sigarettenpeuken.