Spoorverkeer ernstig verstoord door schade aan bovenleiding: 30 reizigers gestrand tussen Schaarbeek en Brussel-Noord

Kunst in de Troost neemt mooie start: “Enige kans om tuin te bezoeken”

In Vilvoorde kon je dit weekend een zeldzame blik achter de muren van het Karmelitessenklooster werpen. Naar jaarlijkse traditie nodigt de Vriendenkring van de Troost kunstliefhebbers uit in de prachtige tuin voor een tentoonstelling. Ondanks het gure weer was de belangstelling groot. Alle tentoongestelde werken worden te koop aangeboden Een deel van de opbrengst gaat naar renovatiewerken in het klooster.