Spoorloper in Brusselse metrotunnel overlijdt door elektrocutie, MIVB raadt alternatieve reisroute aan

Vilvoorde ‘s avonds laat opge­schrikt door brandalarm: “Geen gevaar voor omgeving of volksge­zond­heid”

Zondagavond luidde in Vilvoorde en omgeving een luid alarm. Bij PB Leiner in de Marius Duchéstraat was een brand uitgebroken op een plek waar dierlijk vet wordt opgeslagen. De brand was vlug onder controle. Er was geen gevaar voor de omgeving of de gezondheid, volgens brandweer en burgemeester.