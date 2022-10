Speciale Eenheden van de politie, van wie de identiteit staatsgeheim is en de lippen op elkaar blijven. Tot nu: “Snel-snel even binnenvallen en alles oplossen... Dat zie je enkel in Hollywood”

Brussel Hoe vuil is Brussel? Gemeente­dien­sten halen jaarlijks 2.500 ton illegaal afval op

In Brussel-Stad wordt elk jaar 2.500 ton aan illegaal afval opgehaald door de gemeentediensten. In dat cijfer is het afval op de gewestwegen niet meegerekend, goed voor nog eens 4.500 ton op jaarbasis. Dat blijkt uit cijfers die de Pano-redactie van de VRT bekend maakte en die de stad Brussel bevestigde aan onze redactie. Het sluikstortprobleem in Brussel raakt maar niet opgelost, maar ook in de Vlaamse rand klagen bewoners van overlast.

13 oktober