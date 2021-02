Speciaal reddingsteam Brusselse brandweer rukt uit voor… bange kat in boom

Jette Drie nieuwe verdachten in de cel voor moord op Frank Goes (54): “Concurrent betaalde dader om slachtof­fer ‘af te schrikken’”

17 februari De politie heeft drie nieuwe verdachten opgepakt voor de moord op vastgoedmakelaar Frank Goes (54). De vastgoedondernemer werd in september vorig jaar in Jette vermoord. Volgens Sudpresse, dat met het nieuws naar buiten kwam, is een van de nieuwe verdachten de ‘opdrachtgever’. Het gaat om een Brusselse aannemer en concurrent van Goes. De dader zou verklaard hebben dat hij tienduizend euro kreeg om de makelaar “af te schrikken”.